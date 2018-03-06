Житель Калининграда пытался пронести в колонию вещи, пропитанные наркотиком

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Житель Калининграда пытался пронести в исправительную колонию вещи, пропитанные наркотическим веществом, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Сообщается, что оперативники исправительной колонии №13 получили информацию, что житель региона предпримет попытку отправить осужденному наркотические вещества. В день задержания сотрудники колонии, которые ведут досмотр в комнате приема посылок и передач, ощутив резкий запах от пакета, который принес мужчина 1987 года рождения, заподозрили, что он пропитал наркотиком нательное белье.

"В учреждение вызвали сотрудников полиции, которые изъяли передачу и направили на исследование в криминалистическую лабораторию. Экспертиза выявила содержащиеся в ткани 0,28 грамма метадона и карфентанила", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что против мужчины, который принес передачу в колонию, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по статьям – до 20 лет лишения свободы.