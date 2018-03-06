В Кузбассе женщина передала осужденному в тюрьму телефон в сале

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в кузбасском Белово перехватили посылку с мобильным телефоном, гарнитурой и флеш-картой, которые теща осужденного спрятала в кусок сала, сообщает во вторник пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в исправительной колонии №44 строгого режима для мужчин.

"Сотрудники ИК-44 предотвратили доставку запрещенных предметов в колонию. Посылку для осужденного с запрещенными для использования средствами сотовой связи, заботливо "укомплектовала" теща", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, досматривая посылку для осужденного на 10 лет лишения свободы, сотрудник отдела безопасности увидел вакуумную упаковку с салом.

"Вскрыв ее и разрезав кусок деликатеса, внутри он обнаружил сотовый телефон, флеш-карту и гарнитуру-наушники", — уточнили в управлении.

По данному факту проводится служебная проверка, составлены материалы о привлечении отправительницы посылки к административной ответственности.