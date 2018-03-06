В Приморье четыре человека погибли при пожаре в частном доме

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Три ребенка и взрослый погибли при пожаре в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.
По его словам, все дети были из одной семьи.
Как сообщает краевое ГУМЧС РФ, пожар произошел в частном жилом доме. Горела крыша и стены одноэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных подразделений 4 человека самостоятельно покинули жилой дом, им была оказана первая помощь. По информации в доме оставались еще 4 человека.
Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.