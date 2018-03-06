Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления кадетов в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Вероятным источником инфекции в красноярском кадетском корпусе, где произошло массовое отравление воспитанников, стал работник кухни, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлен вероятный источник инфекции, которым явился работник кадетского корпуса, осуществлявший порционирование блюд и сервировку столов, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружена РНК норовирусов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 марта в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зарегистрировано 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии. Ранее управление СК по Красноярскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Управление Роспотребнадзора возбудило дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц кадетского корпуса.