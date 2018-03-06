На Ямале 100 пожарных два часа тушили пожар в пустующем доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мар — РИА Новости. Не менее двух часов потребовалось пожарным из Ноябрьска (ЯНАО) на ликвидацию огня, уничтожившего расселенный многоквартирный дом, обошлось без пострадавших, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар, по данным ведомства, произошел примерно в 5 часов утра по местному времени (3.00 мск) в деревянном доме на улице Изыскателей.

"В результате пожара нежилое здание повреждено по всей площади, рядом стоящее здание не пострадало. Пожар ликвидирован в 07.15 (5.15 мск). На месте пожара работали 95 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС России. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — заявили в пресс-службе.

Это второй крупный пожар на улице Изыскателей в Ноябрьске за последние две недели. Ранее полностью сгорел аналогичный жилой двухэтажный деревянный дом, в котором проживали 73 человека. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших, в чьей квартире, как предполагается, и возник очаг возгорания. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Подобные пожары на Ямале случаются регулярно. Так, в феврале огонь полностью уничтожил деревянный дом в городе Тарко-Сале, в результате чего погибли два человека. В нем проживали 85 человек, большинство из них были вынуждены расселиться у знакомых и родственников. Кроме того, в конце января из-за пожара лишились крова 24 семьи из ямальского поселка Пангоды.