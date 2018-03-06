В Бурятии мужчина погиб при взрыве гранаты

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один получил ранения при взрыве гранаты в результате неосторожного обращения в квартире в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД республики.

По данным МВД, в 05.10 (00.10 мск) в полицию поступило сообщение о хлопке в одной из квартир на первом этаже деревянного двухэтажного дома по адресу: улица Чертенкова, 145.

"По предварительной информации, в гости к хозяйке квартиры пришли двое знакомых ранее судимых за тяжкие преступления мужчин, в ходе общения один из них достал гранату, которая в результате неосторожного обращения взорвалась, 38-летний мужчина погиб на месте, второй гражданин 43 лет получил ранения и был госпитализирован", — сообщила начальник пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

Она добавила, что дом оцеплен и проведена частичная эвакуация жильцов. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, работу которой координирует глава регионального МВД Олег Кудинов.