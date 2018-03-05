СК проверяет сообщения об угрозах в адрес журналиста Первого канала

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ об угрозах расправы над журналистом Первого канала, сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В понедельник в эфире федерального телеканала транслировался видеосюжет, один из героев которого угрожал журналисту расправой, а также пытался применить против него физическую силу.

Следователи оценят действия нападавшего, в его отношении могут возбудить дело по статье 144 УК ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). В ведомстве не уточнили, о каком СМИ идет речь.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в программе "Мужское и женское", которая вышла в понедельник в 16:00 мск на Первом канале. Передача была посвящена имущественному спору межу между бывшими супругами.

РИА Новости пока не располагает комментарием Первого канала.