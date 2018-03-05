В Марий Эл женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Найдены тела женщины и ее пятилетней дочери, которые погибли в результате отравления угарным газом в квартире многоэтажного дома в Йошкар-Оле республики Марий Эл, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

"По предварительным данным, 5 марта 2018 года в квартире многоэтажного дома в городе Йошкар-Ола обнаружены тела 29-летней женщины и ее пятилетней дочери. Причиной смерти является отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". На данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.