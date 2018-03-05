DJ Smash рассказал, что избившие его люди пытались выйти на связь

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Алексей Ширман, также известный как DJ Smash, заявил, что люди, напавшие на него в клубе в Перми, пытаются выйти с ним на контакт. Об этом сообщает RT.

"Я не могу говорить о произошедшем в пермском клубе, в рамках следствия мы не раскрываем никаких фактов, но можете быть уверены, что негодяи получат по заслугам по полной программе. Попытки связаться со мной с их стороны были. Но мы с ними не будем вести переговоры. С негодяями мы не договариваемся. Только очная ставка. Тогда я покажу чётко пальцем. Всего мне сделали три операции, и я в процессе возвращения к концертной деятельности. У меня шквал предложений. Будем смотреть по ситуации. Могу начать хоть завтра", — рассказал музыкант.

Драка произошла 10 февраля в одном из ночных клубов Перми. Ширман обратился в правоохранительные органы спустя два дня. Во время процедуры опознания он указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", однако впоследствии дело было переквалифицировано на более тяжкое.