Шеф-редактора Znak.com привлекли к иску Дерипаски к Рыбке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Краснодарский краевой суд привлек в качестве третьих лиц по иску бизнесмена Олега Дерипаски против Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) шеф-редактора издания Znak.com Аксану Панову, оппозиционера Алексея Навального, ООО "ЗП"-СМИ "Медиазона" и Роскомнадзор, говорится в картотеке суда.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Краснодарский краевой суд проведет слушание по иску 27 марта.

Панова подтвердила РИА Новости, что привлечена в качестве третьего лица по иску, и сообщила, что в процессе будет участвовать ее представитель.

"Мы попытались обжаловать решение Роскомнадзора о запрете публикации расследования Навального о Дерипаске. Поэтому нас суд привлек в качестве третьего лица. Мой представитель в процессе участвовать будет. Сейчас он знакомится с материалами дела", — сказала Панова.

В начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. По определению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.

Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта Навального navalny.com, с которых после определения суда информация о Дерипаске не была удалена. Также ведомство потребовало от Google удалить аналогичные материалы с видеохостинга YouTube. Ведомство сообщало, что большинство ресурсов, в том числе все СМИ, удалили эту информацию.

В конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.