На Алтае товарный поезд сошел с рельсов и протаранил гараж

БАРНАУЛ, 5 мар — РИА Новости. Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода трех порожних вагонов в Камне-на-Оби, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл накануне на пути не общего пользования.

"При перестановке с одного на другой путь 22 порожних вагона несанкционированно передвинулись на путь необщего пользования, принадлежащий Каменскому элеватору. При передвижении вагоны сбили тупиковый упор, въехали в ворота гаража Каменского элеватора, где находился каркас локомотива, и выехали через противоположные ворота гаража. По данному факту начата проверка", — уточняют в прокуратуре.

В результате три вагона сошли с рельсов. Никто не пострадал. Сейчас восстановительная бригада Каменской дистанции пути занимается подъемом сошедших вагонов.