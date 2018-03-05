У подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста нашли склад оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста мужчину, в доме которого обнаружен целый арсенал оружия, сообщили крымские правоохранители.
"В ходе санкционированного обыска обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие со следующим оружием: автомат Калашникова калибром 7,62 мм, пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, четыре пистолета со снаряженными магазинами, ружье "Винчестер", гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра и снаряженных магазинов для стрелкового оружия, а также составные части оружия", — сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.
Фотографии арсенала опубликованы на сайте главного управления регионального МВД. Эксперты в настоящее время проводят экспертизы в экспертно-криминалистическом центре МВД. Выясняются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.