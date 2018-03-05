Следователи проверят данные о нападении собак на девочку в Вологде

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следователи по инициативе руководителя Вологодского областного управления СК России проверят информацию из СМИ о нападении бездомных собак на 15-летнюю девочку в Вологде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области Э.Ю. Шрамко поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку по размещенному в средствах массовой информации сообщению о пострадавшей от нападения бездомных собак 15-летней девочке", — говорится в сообщении.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц при обеспечении защиты граждан от нападений диких и бездомных животных, отмечается в сообщении.