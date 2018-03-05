Жителя Коми осудили на 6,5 лет за попытку задушить врача скорой

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Воркуты к 6,6 годам лишения свободы в колонии строго режима за попытку задушить врача скорой помощи, сообщает Следственный комитет РФ.

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По данным следствия, в ноябре 2017 года диспетчеру скорой помощи поступило сообщение из кафе о том, что одному из нетрезвых посетителей стало плохо. Бригада медиков, обнаружив скорчившегося на полу мужчину, доставила его в отделение экстренной помощи. В ходе осмотра было установлено, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. После заполнения документации, врач направилась к выходу из кабинета. В этот момент злоумышленник подбежал к ней сзади и, обхватив шею рукой, стал сдавливать, перекрывая доступ кислорода

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе предварительного расследования фигурант "не смог внятно объяснить причину своего поведения, сославшись на то, что был сильно пьян и раздражен".