Жителя Коми осудили на 6,5 лет за попытку задушить врача скорой

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Воркуты к 6,6 годам лишения свободы в колонии строго режима за попытку задушить врача скорой помощи, сообщает Следственный комитет РФ.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе предварительного расследования фигурант "не смог внятно объяснить причину своего поведения, сославшись на то, что был сильно пьян и раздражен".