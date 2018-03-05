В Екатеринбурге двух депутатов могут лишить мандатов

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Прокуратура добивается отзыва мандатов у депутатов гордумы Екатеринбурга Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, которые, по ее мнению, предоставили неверные сведения о своих доходах и активах, а также доходах жен, сообщает прокуратура региона в понедельник.

Депутат Гаранин представляет в Думе местное отделение "Российской партии пенсионеров за справедливость", а Смирнов баллотировался как самовыдвиженец.

"Эти депутаты представили недостоверные сведения о доходах и расходах – собственных и своих супруг – за 2016 год", — уточнила РИА Новости представитель прокуратуры Свердловской области.

О каких именно суммах и активах идет речь, не уточняется.

По информации прокуратуры, гордума Екатеринбурга в декабре отказалась лишить Гаранина и Смирнова депутатских полномочий. Надзорное ведомство обжаловало это решение, и Ленинский суд Екатеринбурга обязал парламент прекратить полномочия Смирнова, но не Гаранина.

Однако прокуратура подала жалобу и на это решение, настаивая, что мандатов нужно лишить обоих слуг народа.