Суд в Ижевске оставил без рассмотрения иск "Калашникова" к Cybergun

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Удмуртии в понедельник оставил без рассмотрения иск оружейного концерна "Калашников" (Ижевск) к французской компании Cybergun о правах на использование обозначений "Калашников" и Kalashnikov, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не сообщаются.

Иск поступил в арбитраж еще в мае 2016 года. В нем концерн "Калашников" заявил требования о признании права на использование обозначений "Калашников"/Kalashnikov в качестве средства индивидуализации, а именно составной части фирменных наименований и товарных знаков, о признании права на использование имени Михаила Калашникова в экономической деятельности, а также о признании незаконными действий ответчика, мешающих осуществлению прав истца.

Рассмотрение иска по существу неоднократно переносилось, в том числе из-за того, что стороны заявляли о намерении заключить мировое соглашение. Как отмечается в материалах суда, на заседании в январе представители сторон пояснили, что обсуждают условия мирового соглашения. Они сообщили, что рассматривают возможность завершить спор путем оставления иска без рассмотрения. На предыдущее заседание в феврале представители истца и ответчика в суд не явились.

В соответствии с российским процессуальным законодательством суд оставляет иск без рассмотрения, в частности, из-за утраты интереса истца к разбирательству: если истец повторно не явился в судебное заседание и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. Это одна из форм завершения судебного разбирательства без вынесения решения по существу спора. В отличие от прекращения производства по делу оставление без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с аналогичным требованием.

Французская фирма Cybergun образовалась в начале 80-х годов и изначально занималась изготовлением радиоуправляемых моделей самолетов, автомобилей, кораблей. Сейчас выпускает пневматику, точно копирующую различные модели известных фирм и торговых марок.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.