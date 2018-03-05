СК проверяет обстоятельства аварии, оставившей без тепла жителей Смоленска

ВОРОНЕЖ, 5 мар — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства аварии, в результате которой без отопления и горячей воды на выходных остались более 14,5 тысячи жителей Смоленска, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация об отключении теплоснабжения поступила в главное управление МЧС по региону вечером 2 марта. По данным спасателей, из-за прорыва трубы на теплотрассе у дома №16/2 по Витебскому шоссе без отопления и горячей воды остались 153 жилых дома разной этажности с населением 14,5 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, 23 социально-значимых объекта. В часть домов тепло вернулось уже в субботу, 3 марта. По данным мэрии города, накануне в зоне отключения находилось порядка 70 жилых домов. Тепло и горячую воду им обещали вернуть к утру 5 марта.

"В средствах массовой информации 3-4 февраля 2018 года размещены публикации, в которых сообщается о том, что в Заднепровском районе города Смоленска зафиксированы повреждения на магистральном трубопроводе тепловой сети. Без тепла и горячей воды осталось более 14 тысяч человек… По сообщению, изложенному в СМИ…, организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В Смоленске со 2 по 4 марта днем было до 7 градусов мороза, ночью — до минус 16 градусов.