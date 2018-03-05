Трех пропавших ищут на закрытой шахте на севере Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Трех мужчин ищут на территории неэксплуатируемой шахты на севере Свердловской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, мужчины 3 марта без разрешения спустились в закрытую шахту в городе Североуральск и до сих пор не вернулись.

"В поисках задействованы 12 горноспасателей и семь сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследование горных выработок протяженностью три километра. На месте работает оперативная группа МЧС. Предприятие оказывает спасателям все необходимое содействие", — информирует ведомство.

В администрации Североуральского городского округа под руководством заместителя главы администрации Владимира Паслера состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Участники заседания обсудили ход поисково-спасательных работ.