Жительница Алтая получила семь лет тюрьмы за убийство водителя такси

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Женщина на Алтае, которая не желая платить за проезд зарезала таксиста, получила 7 лет колонии, сообщило краевое следственное управление Следственного комитета РФ.

Установлено, что 21 января 2017 года в такси, двигавшемся в Поспелихинском районе по автодороге К-20, между женщиной и водителем произошел конфликт из-за нежелания пассажирки оплачивать проезд. Женщина, находясь на заднем сидении, "взяла обнаруженный в салоне кухонный нож и его клинком умышленно нанесла мужчине один удар в область грудной клетки", отметили в СУСК.

"В результате противоправных действий обвиняемой водитель утратил возможность управления двигавшимся автомобилем, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с другим автомобилем", — говорится в сообщении. В управлении подчеркнули, что при столкновении 40-летний мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте.

В ведомстве добавили, что 58-летняя жительница Рубцовска признана виновной в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной в совершении особо тяжкого преступления и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — подчеркнули в СК.