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Происшествия

СК начал проверку по инциденту с ожогами глаз у детей в детсаду Магадана

13:1105.03.2018
(обновлено: 13:19 05.03.2018)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

МАГАДАН, 5 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи начали доследственную проверку по факту получения ожогов глаз детьми в детском саду Магадана, сообщает в понедельник СУСК России по Магаданской области.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
В Магадане объявили выговор заведующей детсада, где дети получили ожог глаз

Ранее сообщалось, что восемь воспитанников детского сада в Магадане получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы. Прокуратура города вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования заведующей детским садом. По данным ведомства, воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Лампа была непригодной для использования. Заведующая детским садом получила выговор от управления образования мэрии города.

"Следственным отделом по городу Магадану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области организована и проводится процессуальная доследственная проверка по факту получения детьми в одном из детских садов Магадана ожогов глаз по признакам преступления, предусмотренного… статьей "Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Следствие уже установило, что медики поставили пострадавшим детям диагноз "электроофтальмия". Дети жаловались на боль в глазах, кожные покровы покраснели.

"Для установления наличия вреда здоровью малолетних в ходе проверки будут назначены и проведены судебные медицинские экспертизы, проведены опросы родителей, в том числе по вопросам последствий от полученных ожогов. Кроме того, следствие намерено тщательно установить все обстоятельства данного происшествия, изъять документы, регламентирующие правила использования и монтажа кварцевых ламп в детских учреждениях, определить степень ответственности не только воспитателя, но руководителя детского сада", — дополняет ведомство.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Austin.Powers.007
Когда читаешь подобное, то испытываешь, страшное сожаление, потому как нет на всём белом свете, ничего дороже детей, именно дети, основа нашего будущего, все хорошее, что создают люди на Земле, это для будущих поколений, Взрослые несут огромную ответственность.

Все приборы подобные кварцевым или ультрафиолетовым лампам, должны быть отдельно подсоединены и иметь систему сложного включения в сеть, для того, чтобы избежать подобных ситуаций.
13:33
05.03.2018
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