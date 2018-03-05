Житель Пскова задушил жену, с которой собирался развестись

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Житель Пскова явился с повинной в правоохранительные органы, признавшись, что задушил в такси свою жену, с которой собирался развестись, сообщает СУСК РФ по Псковской области.

"В правоохранительные органы поступило заявление о явке с повинной 35-летнего жителя Пскова об убийстве супруги. По версии следствия…, в салоне автомашины такси на улице Декабристов в г. Пскове между супругами на фоне бракоразводного процесса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил руками потерпевшую. После этого он перегнал автомашину с телом на Ленинградское шоссе и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении", — говорится в сообщении.

Как уточняет региональное следственное управление, в такси на Ленинградском шоссе было обнаружено тело 29-летней местной жительницы "с признаками асфиксии при сдавлении шеи". Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Подозреваемый задержан, информирует СК.