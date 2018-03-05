Следователи рассказали детали дела о похищении девочки под Волгоградом

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мужчина, четыре дня державший пропавшую под Волгоградом девочку у себя дома, раньше работал в магазине ее родителей, а при встрече с ребенком заявил, что он полицейский, сообщает Следственный комитет РФ.
"Задержанного по подозрению в похищении ребенка 58-летнего мужчину допрашивают следователи… Ранее он работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки", — говорится в релизе.
Нашли ребенка относительно случайно: сотрудники в поисках ребенка обходили все квартиры в микрорайоне и когда позвонили в одну из дверей, открыл мужчина и "попытался тут же закрыть дверь, но в этот момент в прихожую вышла девочка".
"Она сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно ее", — отметили в СК РФ.
Далее мужчина привел ее в квартиру, где держал четверо суток. "По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось", — рассказали в СК РФ.
Мотивы и обстоятельства преступления будут установлены в рамках расследования.