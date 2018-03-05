В Калмыкии изъяли более 500 тысяч пачек фальсифицированного табака

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД совместно с региональным ФСБ изъяли более 500 тысяч пачек фальсифицированного табака в Калмыкии, сообщила представить МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия и сотрудниками регионального УФСБ России пресечена незаконная деятельность по производству немаркированной табачной продукции, которая осуществлялась на территории одного из складских помещений города Элисты", — сказала Волк.

Задержаны три предполагаемых организатора незаконного производства, а также 18 иностранных рабочих, отметила она. Нелегальные рабочие жили на территории бывшего завода. Правоохранители обнаружили цех, оборудованный двумя линиями производительностью до 40 тысяч пачек сигарет в сутки, а также склад запасных частей и материалов, сообщила представитель МВД.

"Изъято свыше 500 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий с логотипами российских и иностранных производителей, поддельные акцизные марки, сырье в объеме 200 кубометров, нефасованные готовые сигареты, а также фурнитура, заготовки для сигарет, упаковочные материалы и оборудование для изготовления табачной продукции", — рассказала она.

Кроме того, правоохранители нашли документы бухгалтерского учета, кадровую документацию, а также черновые записи учета материалов и выпуска сигарет. Как отметила Волк, следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 327.1 Уголовного кодекса РФ "изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия" группой лиц по предварительному сговору, что причинило государству крупный ущерб или было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, максимальная санкция – лишение свободы на 12 лет.