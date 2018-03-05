В Петербурге нашли тело новорожденного ребенка в обувной коробке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в лесу около железнодорожной станции с Санкт-Петербурге было обнаружено тело новорожденной девочки в обувной коробке, сообщает в понедельник ГСУ СК РФ по городу.

Согласно сообщению, тело младенца было найдено в картонной коробке из-под обуви в воскресенье в лесном массиве, расположенном вблизи железнодорожной станции "Красные зори".

"По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении ГСУ.

Как уточняет следственное управление со ссылкой на объяснения 41-летней матери ребенка и ее 38-летнего жителя, 16 февраля в квартире одного из домов на улице Пограничника Гарькавого женщина родила мертворожденную девочку, чье тело было вывезено к железнодорожной станции для захоронения.

"С участием женщины проведен осмотр места происшествия, в ходе которого она указала место захоронения ребенка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца", — информирует ГСУ.