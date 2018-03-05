В Чебоксарах пять подростков пострадали от отравления угарным газом

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пять подростков пострадали от отравления угарным газом в Чебоксарах, следователи проводят проверку, сообщается на сайте СУСК РФ по Чувашской области.
Как сообщили в ведомстве, родители находились в соседней комнате, но запаха газа не почувствовали. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире расположена газовая колонка. Сотрудники газовой службы установили на газовой колонке заглушки, подчеркивается в сообщении. Пострадавшие были госпитализированы. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. По данному факту следователи проводят проверка, добавили в СК.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей компании, а также сотрудников газовой службы, обслуживающих газовое оборудование, поскольку имеются сведения о том, что последний раз проверка газовой колонки проводилась в феврале 2018 года", — подчеркнули в СК. Ход проверки поставлен на личный контроль руководителя следственного управления, добавили в ведомстве.