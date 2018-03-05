В Чебоксарах пять подростков пострадали от отравления угарным газом

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пять подростков пострадали от отравления угарным газом в Чебоксарах, следователи проводят проверку, сообщается на сайте СУСК РФ по Чувашской области.

"Около 2 часов ночи 05 марта 2018 года в правоохранительные органы города Чебоксары поступило сообщение об отравлении угарным газом в одной из квартир по улице Мичмана Павлова пятерых детей в возрасте 16-ти, 13-ти, 14-ти, 12-ти и 9-ти лет, которые накануне вечером легли спать в одной комнате, были незамедлительно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, родители находились в соседней комнате, но запаха газа не почувствовали. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире расположена газовая колонка. Сотрудники газовой службы установили на газовой колонке заглушки, подчеркивается в сообщении. Пострадавшие были госпитализированы. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. По данному факту следователи проводят проверка, добавили в СК.

Как пояснили в ведомстве, по предварительным данным, причиной случившегося стали продукты неполного сгорания газов газовой колонки, расположенной на кухне. "В ходе ее осмотра было выявлено, что ее дымоход не был закреплен, находился в свободном состоянии и в месте стыковки со стеной имелись щели, а также имелась обратная тяга", — говорится в сообщении.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей компании, а также сотрудников газовой службы, обслуживающих газовое оборудование, поскольку имеются сведения о том, что последний раз проверка газовой колонки проводилась в феврале 2018 года", — подчеркнули в СК. Ход проверки поставлен на личный контроль руководителя следственного управления, добавили в ведомстве.