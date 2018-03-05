Под Волгоградом задержали мужчину, который удерживал школьницу у себя дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали мужчину, который, по их данным, в течение четырех дней удерживал у себя дома в городе Камышин Волгоградской области пропавшую школьницу, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области.

Утром 1 марта 11-летняя девочка отправилась в школу, однако до учебного учреждения, которое располагается в 150 метрах от ее дома, так и не дошла. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело. В ее поисках были задействованы МЧС, Росгвардия и волонтеры. В понедельник девочка была обнаружена живой и здоровой.

"Школьницу обнаружили во время поквартирного обхода. Ее удерживал у себя дома мужчина 1959 года рождения", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина ранее был знаком с девочкой. В настоящее время он задержан, его допрашивают.