Украинец пытался вывезти в Крым восемь килограмм коллекционных монет

Денежные купюры и монеты США и Украины. архивное фото

Денежные купюры и монеты США и Украины. архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Крымские таможенники выявили у гражданина Украины почти восемь килограмм незадекларированных коллекционных украинских монет, сообщает пресс-служба управления крымской таможни.

Инцидент произошел на севере Крыма в пункте пропуска "Армянск".

"При прохождении таможенного контроля гражданин сопредельного государства заметно нервничал, неся в руках увесистый черный полиэтиленовый пакет. Сотрудники таможни приняли решение проверить его содержимое. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в пакете находится более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали.

Выявленный товар отправлен на экспертизу.

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