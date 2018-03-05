Украинец пытался вывезти в Крым восемь килограмм коллекционных монет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Крымские таможенники выявили у гражданина Украины почти восемь килограмм незадекларированных коллекционных украинских монет, сообщает пресс-служба управления крымской таможни.
"При прохождении таможенного контроля гражданин сопредельного государства заметно нервничал, неся в руках увесистый черный полиэтиленовый пакет. Сотрудники таможни приняли решение проверить его содержимое. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в пакете находится более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали.
Выявленный товар отправлен на экспертизу.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>