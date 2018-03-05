СК проверяет информацию о падении ребенка в колодец в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 5 мар — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о падении четырехлетнего мальчика в открытый колодец на окраине Воронежа, в результате которого ребенок получил перелом плеча, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"По данным СМИ, 2 марта на улице Колодезной в микрорайоне Никольский, расположенном в Левобережном районе Воронежа, ребенок во время прогулки упал в открытый колодец глубиной около 4 метров", — говорится в сообщении.

Следствие, ссылаясь на СМИ, информирует, что мальчик был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом плечевой кости.

По сообщению о травмировании ребенка начата доследственная проверка. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.