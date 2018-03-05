В Волгограде маршрутка после ДТП опрокинулась набок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека получили травмы в ДТП с маршрутным такси в Дзержинском районе Волгограда в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Авария произошла около 8.30 мск на проспекте Жукова. По предварительной информации полиции, автомобиль Nissan под управлением 35-летней женщины при перестроении из средней полосы движения на выделенную для общественного транспорта не предоставил преимущество и столкнулся с маршрутным такси.

"От удара маршрутка опрокинулась на проезжую часть. По предварительной информации, три пассажира получили травмы и были доставлены в больницу", — сказал Корнаухов.