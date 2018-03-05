Жителю Ленобласти предъявили обвинение по делу о стрельбе на автостоянке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, которому предъявлено обвинение по делу о стрельбе на автостоянке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в результате которой один человек скончался, а второй был в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "убийство" после того, как 1 марта вечером у автомобильной стоянки на улице Сикейроса неизвестный в ходе конфликта с двумя гражданами выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия. В результате стрельбы один потерпевший скончался на месте происшествия, а другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вечером 4 марта… задержан 37-летний житель Ленинградской области, которому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", — говорится в сообщении ГСУ.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого, информирует следственное управление.