На заводе в Таганроге, где люди отравились таллием, ввели контроль за водой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева ужесточил контроль за питьевой водой после массового отравления сотрудников токсичным металлом таллием, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы завода.
На заводе заявляют, что оказывают материальную помощь пострадавшим от отравления. Некоторые госпитализированные сотрудники опровергают данную информацию.
"По воде ужесточение по заводу пошло. Бутылки стали закрывать опломбированными пробками. Если раньше питьевую воду просто развозили, то теперь бутилированную воду запечатывают намертво", — пояснил собеседник агентства, добавив, что источник заражения пока неизвестен.
По его словам, воду на завод не поставляют извне, на территории комплекса есть собственная скважина.
Как сообщали агентству пострадавшие сотрудники завода, после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они в данный момент не могут самостоятельно передвигаться. По информации пресс-службы завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК им. Бериева.