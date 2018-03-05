В Якутии возбудили дело после гибели двоих детей от выхлопных газов

ХАБАРОВСК, 5 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей в доме села Хаптагай в Якутии, сообщается на сайте СУСК РФ по республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что отец детей вместе с другом уехали на рыбалку 3 марта. Его друг поставил в гараж свой автомобиль и включил автозапуск двигателя при понижении температуры воздуха. После прогрева должно было произойти автоматическое отключение двигателя автомашины. На следующий день они вернулись. В запертом изнутри доме были тела двух детей 10 и 14 лет с признаками отравления угарным газом. Женщина с восьмилетним сыном доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

Как установили следователи, двигатель машины сработал на запуск, но после прогрева автоматического отключения не произошло, вследствие чего угарный газ проник в дом.

"Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" по факту смерти детей в частном доме села Хаптагай", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу с признаками отравления доставлены супруга хозяина дома и их восьмилетний сын. Позже мальчик был госпитализирован в медучреждение города Якутск, где находится в настоящее время в состоянии комы.

Отмечается, что в рамках расследования дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.