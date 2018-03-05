Челябинский роддом выплатит компенсацию за заражение женщины с ребенком

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. Родильный дом в Тракторозаводском районе Челябинска по решению суда выплатит женщине и ребенку, которые, находясь в роддоме, заразились гнойной инфекцией, компенсацию в размере 100 тысяч рублей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры области, в ноябре 2015 года женщина и ее новорожденный сын в роддоме городской клинической больница № 8 были инфицированы гнойно-септической инфекцией. Бактериологическое обследование показало, что у пяти сотрудников родильного дома были выделены культуры золотистого стафилококка, а заражение матери и ребенка оказалось связано с медицинской помощи в родильном доме, уточняет прокуратура.

Прокурор района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда женщине в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

"Суд Тракторозаводского района Челябинска удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и сумму материального ущерба, затраченного на приобретение лекарственных препаратов, в размере свыше 17 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Также по инициативе прокурора судом вынесено частное определение в адрес начальника управления здравоохранения администрации Челябинска, уточняется в сообщении.