Приморца осудят за "минирование" больницы из интереса к работе полиции

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в ложном "минировании" районной больницы, о котором он сообщил из интереса к реакции правоохранителей, сообщает краевая прокуратура.

"Прокуратурой Хорольского района направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя села Комиссарово Ханкайского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба)", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пьяный мужчина возле здания Хорольской центральной районной больницы позвонил в полицию и рассказал, что заминировал медучреждение.

Факт минирования не подтвердился. Заметив приближение патрульных автомобилей ДПС, фигурант попытался сбежать, но его задержали. Мотивом своих действий он назвал интерес к тому, каким образом правоохранительные органы отреагируют на его звонок.

Уголовное дело направлено прокурором суд для рассмотрения по существу.