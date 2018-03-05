ХАБАРОВСК, 5 мар — РИА Новости. Двое детей 10 и 14 лет обнаружены мертвыми в частном доме села Хаптагай в Якутии, еще одни ребенок и их мать госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщается на сайте СУСК РФ по республике Саха (Якутия).

Как сообщает следственное управление, вечером 3 марта 2018 года глава семьи со своим приятелем отправился на рыбалку, оставив дома супругу и трёх детей. Друг хозяина дома поставил в гараж, примыкающий к дому, свой автомобиль "Тойота-Кроун" и установил машину на режим автозапуска двигателя при понижении температуры воздуха до пяти градусов мороза. После прогрева должно было произойти автоматическое отключение двигателя автомашины.

Вернувшись домой днём 4 марта 2018 года, хозяин обнаружил в доме тела своих детей. Его супруга и восьмилетний сын госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом. Входная дверь дома была заперта изнутри. Автомашина находилась в гараже с работающим двигателем.

"Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в частном доме села Хаптагай, тел 10-летнего мальчика и его 14-летней сестры с признаками отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобиль изъят для проведения необходимого экспертного исследования. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.