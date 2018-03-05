Чукотских подростков подозревают в краже алкоголя на полмиллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Двое подростков на Чукотке подозреваются в краже алкоголя у местных предпринимателей на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД РФ.

По данным полиции, предпринимательница из Певека сообщила, что из ее контейнера похищены несколько ящиков алкоголя и другой продукции на сумму около 60 тысяч рублей.

"Стражи правопорядка установили, что к совершению преступления причастны двое ранее судимых подростков… Выяснилось, что подростки причастны к более крупному хищению. Ещё в январе двое молодых людей взломали контейнер, в котором хранилась дорогостоящая алкогольная продукция и другие бытовые товары", — говорится в сообщении.

О преступлении стало известно со слов самих подростков. По их словам, в ночь на 14 января им удалось вынести из контейнера около 15 коробок с алкоголем – виски, коньяком, текилой и водкой, а также несколько коробок с жевательными резинками, зажигалками, конфетами и средствами бытовой химии на сумму свыше 460 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

По информации полиции, в прошлом году подростков задержали за угон автомобиля. В январе городской суд Певека оштрафовал их за совершённые в 2017 году преступления.