Чукотских подростков подозревают в краже алкоголя на полмиллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Двое подростков на Чукотке подозреваются в краже алкоголя у местных предпринимателей на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД РФ.
По данным полиции, предпринимательница из Певека сообщила, что из ее контейнера похищены несколько ящиков алкоголя и другой продукции на сумму около 60 тысяч рублей.
"Стражи правопорядка установили, что к совершению преступления причастны двое ранее судимых подростков… Выяснилось, что подростки причастны к более крупному хищению. Ещё в январе двое молодых людей взломали контейнер, в котором хранилась дорогостоящая алкогольная продукция и другие бытовые товары", — говорится в сообщении.
По информации полиции, в прошлом году подростков задержали за угон автомобиля. В январе городской суд Певека оштрафовал их за совершённые в 2017 году преступления.