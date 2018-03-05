В Забайкалье потушили пожар в производственном цеху

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Пожарным удалось отстоять офисные помещения при возгорании цеха по производству полистиролбетона в Черновском районе Читы, возгорание потушено, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по Забайкальскому краю

"Пожар в цеху по производству полистиролбетона в Черновском районе Читы потушен. Нам удалось отстоять административное здание. Там огнем повреждена крыша. Сам цех пострадал от огня. Площадь возгорания и причины сейчас устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Пострадавших при возгорании нет. К тушению привлекалось 44 пожарных и 9 единиц техники.