Жительница Колымы, прятавшая в квартире тело матери, получила условный срок

МАГАДАН, 5 мар — РИА Новости. Жительница поселка Талая на Колыме полтора года скрывала смерть матери, прятала ее тело в квартире и получала за нее пенсию, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за мошенничество в крупном размере, сообщает СУ СК по Магаданской области.
"Имея нотариально оформленную доверенность от мамы на получение пенсии, осужденная на протяжении полутора лет скрывала факт ее смерти, однако ежемесячно получала за нее страховую пенсию в почтовом отделении поселка. Всего таким образом женщина похитила денежные средства управления Пенсионного фонда России в городе Магадане Магаданской области (межрайонное) на сумму более 467 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
О незаконном получении дочерью пенсии умершей стало известно в октябре 2017 года после того, как тело нашли в квартире работники коммунальной службы, проводившие аварийные работы по ремонту системы водоотведения.
"Приговором суда сорокачетырехлетней женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на полтора года", — информирует ведомство.