КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов, арестованный по обвинению в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке, сообщила в понедельник пресс-служба ФСБ региона.
По данным пресс-службы, установлено, что в конце декабря 2017 года, действуя в рамках ранее подписанного контракта на поставку расходных материалов для оборудования в перинатальный центр, "Павлов А. В. через посредника предложил указанному лицу заключить дополнительное соглашение по контракту на сумму в размере около 2 миллионов рублей. За такую возможность главный врач потребовал от коммерсанта денежное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей, на что последний ответил согласием. 21 декабря 2017 года Павлову А. В. через главную медсестру Клитенкович Л. В. была передана очередная взятка".
Первое уголовное дело в отношении Павлова о получении через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере и по статье о приготовлении к совершению преступления было возбуждено в конце декабря 2017 года. Врач был арестован. Сам Павлов свою вину отрицает.
По версии следствия, Павлов незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в медучреждение товаров медицинского назначения. Предварительно, "откаты" составляли до 10% от общей суммы, добавляет СК. Главную медсестру центра Лидию Клитенкович подозревают в посредничестве. Общая сумма взяток, предварительно, составляет несколько миллионов рублей.