КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов, арестованный по обвинению в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке, сообщила в понедельник пресс-служба ФСБ региона.

"В отношении главного врача… Павлова Андрея Владимировича возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю выявлен дополнительный эпизод получения Павловым А. В. взятки в значительном размере от одного из предпринимателей Красноярска", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установлено, что в конце декабря 2017 года, действуя в рамках ранее подписанного контракта на поставку расходных материалов для оборудования в перинатальный центр, "Павлов А. В. через посредника предложил указанному лицу заключить дополнительное соглашение по контракту на сумму в размере около 2 миллионов рублей. За такую возможность главный врач потребовал от коммерсанта денежное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей, на что последний ответил согласием. 21 декабря 2017 года Павлову А. В. через главную медсестру Клитенкович Л. В. была передана очередная взятка".

Также уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу" было возбуждено в отношении предпринимателя.

Первое уголовное дело в отношении Павлова о получении через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере и по статье о приготовлении к совершению преступления было возбуждено в конце декабря 2017 года. Врач был арестован. Сам Павлов свою вину отрицает.

По версии следствия, Павлов незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в медучреждение товаров медицинского назначения. Предварительно, "откаты" составляли до 10% от общей суммы, добавляет СК. Главную медсестру центра Лидию Клитенкович подозревают в посредничестве. Общая сумма взяток, предварительно, составляет несколько миллионов рублей.