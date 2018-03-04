В Воронежской области локализовали пожар на газопроводе

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Возгорание на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области локализовано, сообщается в материалах Минэнерго.

Ранее сообщалось, что вблизи населенного пункта Талы горит магистральный газопровод диаметром 1200 миллиметров.

"В 15.40 возгорание локализовано", — говорится в сообщении.

Как отмечается, возгорание не повлекло последствий для потребителей, газопровод находится в резерве, транспортировка газа не осуществлялась.

Сообщается, что на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, произошла разгерметизация магистрального газопровода 1200 мм, потребители не пострадали.

"Отключенных от газоснабжения потребителей нет", — сказал собеседник агентства.