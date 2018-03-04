Под Пензой легковушка сбила двух сотрудников ГИБДД

САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и автомобиль ДПС столкнулись в воскресенье в Спасском районе Пензенской области, в результате двое сотрудников ГИБДД госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло в 9.00 мск на 474-м километре федеральной автодороги "Урал" у села Кошелевка.

"По предварительным данным, 30-летний водитель автомашины Ford Focus не учел погодные условия, не справился с управлением и столкнулся с припаркованной на обочине патрульной автомашиной ДПС ВАЗ-2114, у которой были включены проблесковые маячки. От удара патрульная машина сдвинулась с места и сбила двух инспекторов ДПС, оформлявших другое ДТП", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие полицейские с травмами госпитализированы в больницу.

По данному факту проводится проверка, отметили в главке.