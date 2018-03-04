В Подмосквье женщина погибла в ДТП на железнодорожном переезде

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП на железнодорожном переезде в Дмитровском районе Московской области, задержано движение одного электропоезда, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При ДТП у станции Орудьево погибла одна женщина, еще одна женщина доставлена в центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, железнодорожные пути уже освобождены, движение восстановлено, произошла задержка одного электропоезда. Обстоятельства ДТП выясняются.