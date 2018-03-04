Жительница Саратова и ее пятилетний сын погибли от отравления угарным газом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Жительница Саратова и ее пятилетний сын погибли от отравления угарным газом, начата доследственная проверка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Четвертого марта 2018 года рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя областного центра об обнаружении в квартире по месту проживания на территории Ленинского района Саратова тела его 30-летней супруги и 5-летнего сына. По данному факту… незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти матери и ребенка явилось отравление угарным газом. Кроме того, в квартире на тот момент находились еще двое несовершеннолетних детей, которые не пострадали.

В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.