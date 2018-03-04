МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Жительница Саратова и ее пятилетний сын погибли от отравления угарным газом, начата доследственная проверка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по региону.
По предварительным данным, причиной смерти матери и ребенка явилось отравление угарным газом. Кроме того, в квартире на тот момент находились еще двое несовершеннолетних детей, которые не пострадали.
В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.