В Омской области шесть человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Нетрезвый водитель стал виновником ДТП в Омской области, где помимо него пострадали еще 5 человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УГИБДД УМВД России по Омской области.

"Четвертого марта около 01:55 часов (22:55 мск) в дежурную часть отдела МВД России по Одесскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Омск — Одесское", — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2109 с признаками алкогольного опьянения в районе 16-го километра автодороги Омск — Одесское не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля Toyota RAV 4 и допустил с ним столкновение, после чего в автомобиле ВАЗ-2109 произошло возгорание.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, а также его три пассажира, две девушки и мужчина, водитель автомобиля RAV 4 и его пассажирка обратились за медицинской помощью", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что отношении водителя ВАЗ возбужденно административное делопроизводство по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.