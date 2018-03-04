В нескольких районах Сахалинской области объявили лавинную опасность

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сход лавин прогнозируется в четырех районах Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации регионального противолавинного центра ФГБУ "Сахалинское УГМС", 5 марта на лавиноопасных участках Невельского, Холмского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", — говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось, что мощный циклон, пришедший на юг Сахалина и Курильские острова из Японского моря, продолжает оказывать влияние на территорию региона. Он сопровождается ураганным ветром до 38 метров в секунду и сильным снегопадом. В Южно-Сахалинске из-за практически нулевой видимости был введён режим ЧС.