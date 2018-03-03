В Смоленске из-за аварии без отопления остались более 14 тысяч человек

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более 14 тысяч человек в Смоленске остались без горячей воды и отопления в результате повторной аварии на теплосети, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
"3 марта в 14-40 в г. Смоленск на территории котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 (производственное подразделение филиала "Смоленская генерация" ПАО "Квадра") произошел порыв напорного коллектора сетевых насосов диаметром 600 мм. В 15-00 для устранения утечки теплоносителя отключена тепловая сеть № 1", — сообщили в центре.
Как сообщает администрация Смоленска, ремонтные работы на внутренних теплосетях ПАО "Квадра" завершены, в настоящее время идет процесс заполнения системы теплоносителем и перевод потребителей на штатный режим теплоснабжения. Ситуация находится на личном контроле главы города.