Бастрыкин поставил на контроль дело о поножовщине между подростками в ХМАО

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело, возбужденное в ХМАО по факту конфликта между школьниками, закончившегося ножевым ранением 13-летней девочки, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее власти муниципалитета сообщали о конфликте, произошедшем в субботу в одном из жилых дворов с участием двух подростков. По информации администрации Советского района, во время инцидента была случайно ранена девочка, ее госпитализировали в больницу. Местный портал 2goroda.ru в свою очередь рассказал, что 11-летний школьник нанес удар кухонным ножом в грудь семиклассницы. Журналисты издания предполагают, что она подвернулась под руку мальчику, который находился в состоянии нервного срыва из-за травли. По данным следователей, конфликт произошел именно между младшеклассником и пострадавшей. В следственном ведомстве подчеркивают, что повод для инцидента был мелким, но мальчик ударил девочку ножом в область живота. Возбуждено дело по статье "причинение тяжких телесных повреждений, совершенное в отношении малолетнего, с применением оружия".

"Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке (пункты "б", "з" части второй статьи 111 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшая находится в одном из медицинских учреждений города, ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Сообщается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.