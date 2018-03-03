Одну из женщин, пытавшихся продать девушку в секс-рабство, арестовали

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Одна из женщин, пытавшихся продать в сексуальное рабство девушку в московском аэропорту Домодедово, арестована на два месяца, сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 1 марта в аэропорту Домодедово две женщины за 1,5 миллиона рублей продали девушку 1999 года рождения в сексуальное рабство за пределами РФ. По версии следствия, злоумышленницы готовились к преступлению заранее, они нашли покупателя в социальной сети. Попытка продажи была предотвращена полицейскими. На женщин заведено уголовное дело по статье "торговля людьми".

"По ходатайству следствия одна из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продажи девушки в сексуальное рабство арестована судом на два месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.