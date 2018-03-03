МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поезд сбил подростка на железнодорожной станции "Трехгорка" в Одинцовском районе Московской области, организована проверка, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как отметила Марковская, в субботу около 12.30 подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электрички. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Марковская сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.