В Подмосковье поезд сбил подростка, шедшего вдоль дороги в наушниках

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поезд сбил подростка на железнодорожной станции "Трехгорка" в Одинцовском районе Московской области, организована проверка, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту травмирования подростка 2002 года рождения на станции "Трехгорка" Белорусского направления Московской железной дороги", — сказала она.

Как отметила Марковская, в субботу около 12.30 подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электрички. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Марковская сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.