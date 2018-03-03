Полицейские пресекли деятельность крупной преступной группы

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полицейские изъяли 100 килограммов наркотиков у группы подозреваемых, занимавшихся их распространением в ряде регионов РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При обысках в рамках расследования уголовного дела по факту попытки сбыта наркотических средств были обнаружены пакеты из полимерного материала, в которых, предположительно, находились наркотические вещества. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД общей массой свыше 100 килограммов", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьями "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", пресечена деятельность преступного сообщества, действовавшего на территории ряда регионов России.

Девять подозреваемых в возрасте от 23 до 39 лет задержаны. Семь человек заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и еще один — под домашним арестом, добавила Волк.